Premier Boeing 787-9 pour Ethiopian Airlines

Le 787-9 arrive en Afrique. Boeing a annoncé, le 27 octobre, la première livraison de son appareil long-courrier à une compagnie africaine, en l'occurrence Ethiopian Airlines. Ce premier 787-9 est loué à la société irlandaise AerCap. Le vol de convoyage a été l'occasion d'une action humanitaire avec le transport de matériel médical depuis les Etats-Unis vers des hôpitaux d'Addis Abeba.



L'opérateur national éthiopien continue ainsi son histoire avec le Dreamliner. Dès 2012, il avait déjà été le premier à exploiter le 787-8 sur le continent. Depuis 18 autres exemplaires sont entrés en service. Parmi eux, 16 sont en pleine propriété, les autres sont loués, notamment par AerCap. Le loueur irlandais fournit également des Airbus A350-900 à la compagnie éthiopienne.



Ethiopian Airlines exploite actuellement une flotte passagers de 61 Boeing, six Airbus et dix-neuf Bombardier. Elle doit encore recevoir trois 787-9, dix-huit A350-900, trente 737 MAX 8 et cinq Q400. Elle possède également huit Boeing cargo et a commandé deux 777-200LRF supplémentaires.