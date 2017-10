Primera Air reliera également Paris à Toronto

Primera Air a révélé cette semaine que ses dessertes transatlantiques en A321neo allaient également concerner Toronto. Ainsi, la compagnie a annoncé qu'elle relierait ses trois bases long-courrier européennes, que sont Paris, Londres (Stansted) et Birmingham, à la ville canadienne. Les vols seront opérés entre trois et quatre fois par semaine à partir du mois de mai sur une base annuelle.



La compagnie nordique avait déjà dévoilé ses bases et ses premières liaisons transatlantiques cet été. Les trois villes européennes seront en effet également reliées à New York et Boston - respectivement à partir de mai et juin depuis CDG.



Primera attend en effet ses premiers A321neo pour le mois de mars 2018. Elle devrait en recevoir huit, dont deux A321LR dont elle sera l'opératrice de lancement. Elle attend également des 737 MAX 9 (seize en commande ferme et en leasing) pour 2019 et 2020.