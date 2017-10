Nouvel équipement pour améliorer le confort des ATR

ATR poursuit plus que jamais sa stratégie d'amélioration incrémentale de ses biturbopropulseurs. Le constructeur franco-italien a présenté, le 24 octobre, un nouveau système de contrôle des vibrations (VMS). Il s'agit d'un système de surveillance développé par l'équipementier britannique Meggitt Sensing Systems. Relié à un accéléromètre installé sur les moteurs de l'appareil, il enregistrera le niveau de vibrations au sol et, contrairement aux outils actuels, tout au long du vol. A en croire ATR, il « permettra aux compagnies aériennes de contrôler et ajuster en permanence les vibrations des hélices ».



Ce VMS est avant tout un outil de maintenance, qui permettra aux équipes au sol d'optimiser l'équilibrage des hélices tout en supprimant les phases d'essais au sol ou l'envoi de personnels de maintenance en vol. Ceux-ci auront accès aux informations collectées par le VMS directement sur le panneau de commandes et d'affichage multifonctions (MCDU). Ces données seront ensuite intégrées dans le système de suivi de l'état de l'avion (ACMS). Les techniciens de maintenance pourront alors procéder aux réglages en conséquence.



La réduction des vibrations doit permettre de mieux préserver certains éléments du moteur, mais aussi d'améliorer le confort des passagers. Le système sera installé sur tour les appareils neufs à partir de mars 2018 et sera proposé en rétrofit sur les appareils plus anciens.