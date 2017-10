Deux astronautes américains ont doté mardi la Station spatiale internationale (ISS) de "nouveaux yeux", sous la forme d'une caméra haute définition, et poursuivi les réparations sur l'indispensable bras robot de l'avant-poste orbital, a indiqué la Nasa. La caméra remplacée par le commandant de l'expédition 53 Randy Bresnik et l'astronaute Mark Vande Hei avait mal vieilli et donnait une teinte rose aux images, a indiqué la Nasa alors qu'elle montrait les images en haute définition du nouvel équipement. Une deuxième caméra doit être remplacée lors de la troisième sortie prévue le 18 octobre. Auparavant, les deux réparateurs spatiaux ont lubrifié l'une des deux "mains" (les effecteurs de verrouillage en jargon technique) du bras manipulateur Canadarm2, qu'ils ont remplacée le 5 octobre. Ce bras de 18 mètres de long a un rôle crucial dans les travaux sur la station spatiale et sert aussi à "attraper" les vaisseaux cargo qui viennent régulièrement ravitailler l'avant-poste orbital. Ce que l'agence spatiale canadienne appelle joliment des "attrapés cosmiques". Le bras, qui a fidèlement servi pendant plus de 16 ans, montre des signes de fatigue et la Nasa veut s'assurer qu'il est à nouveau en parfait état de marche pour l'arrivée d'un vaisseau de ravitaillement américain le mois prochain. La seconde sortie spatiale des deux hommes en une semaine a formellement commencé quand ils ont basculé leur scaphandre sur batterie à 07H56 (11H56 GMT) avant de sortir par le sas dans le vide spatial. Elle a duré 6 heures et 26 minutes.