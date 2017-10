Monarch Aircraft Engineering poursuit ses activités

(MRO Europe 2017) La faillite de la compagnie Monarch n'entravera pas la poursuite et le développement des activités de son ancienne division MRO, Monarch Aircraft Engineering Limited (MAEL), selon les déclarations de son directeur général Chris Dare.



La flotte de Monarch représentait près de la moitié de l'activité totale de la société de maintenance. MAEL se réfère notamment au contrat remporté auprès de Virgin Atlantic pour les C-Checks de ses Boeing 787-9 programmés entre 2017 et 2021 ainsi qu'à ses activités liées à Boeing Global Services (ex-GoldCare).



Un premier Dreamliner de Virgin est d'ailleurs actuellement en grande visite dans son hangar de Birmingham.



MAEL emploie 730 salariés, principalement sur ses différents sites du Royaume-Uni (Luton et Birmingham) mais aussi un peu partout en Europe pour ses activités de maintenance en ligne.