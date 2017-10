VLM retourne à London City

VLM a annoncé le 6 octobre son grand retour sur la liaison Anvers - London City. Elle n'était plus assurée par la compagnie depuis 2008, date à laquelle elle avait été reprise par CityJet. Cependant, la compagnie irlandaise a décidé de l'abandonner à compter du 27 octobre. La ligne sera ainsi reprise par VLM le 30 octobre.



Les vols seront réalisés en Fokker 50, des appareils immatriculés en Belgique et opérés avec des équipages belges. Ils seront toutefois sous CTA slovène, VLM attendant toujours son certificat belge après une demande formulée en septembre 2016.



VLM Airlines est en effet la marque sous laquelle opère SHS Antwerp Aviation, filiale du groupe néerlandais SHS Aviation. C'est elle qui avait récupéré les actifs de la compagnie après sa faillite le 22 juin 2016. Elle a par la suite déposé des demandes de licence en Slovénie et en Belgique pour pouvoir lancer ses opérations. Le CTA slovène a été obtenu en mai et a permis le lancement de ses premiers vols au départ de Maribor vers Split et Dubrovnik en août.



D'autres lignes devraient être dévoilées prochainement.