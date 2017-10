Zunum Aero, jeune pousse soutenue par Boeing, promet un avion électrique en 2022

Après l'automobile, l'électrique pourrait transformer l'aviation: Zunum Aero, une jeune pousse basée à Seattle et bénéficiant du soutien financier de Boeing et de la compagnie aérienne JetBlue, a promis jeudi de commercialiser un avion hybride électrique en 2022, une première. Cet appareil pourra transporter 12 passagers et est destiné aux liaisons courtes. Il sera doté d'un générateur essence et de deux batteries électriques d'une autonomie de 700 miles (près de 1.130 km). Elles sont identiques à celles utilisées par Tesla pour ses voitures électriques. Sa vitesse de croisière maximum est de 340 miles par heure (550 km/h) et son altitude maximum de 2.200 pieds (670 mètres), soit bien moins que les avions de ligne traditionnels. Il est censé réduire considérablement le bruit et les émissions de CO2 et faire gagner du temps aux voyageurs car il ne décollera que des petits aéroports, ce qui permettrait d'éviter les longues files d'attente à la sécurité ou les longs trajets vers les aéroports. Un voyage entre la capitale fédérale américaine Washington et la ville de Boston s'effectuera en 2h30 mn porte-à-porte contre 4h50 mn actuellement, affirme Zunum Aero. Les premiers tests débuteront en 2019, indique la société qui a embauché des ingénieurs de l'avionneur Boeing, du groupe de défense Lockheed Martin et du motoriste Rolls-Royce. "Cet avion va transformer la façon dont nous vivons et travaillons", affirme Matt Knapp, qui a fondé l'entreprise en 2013. La jeune pousse prévoit de commercialiser d'autres versions par la suite, dont un appareil qui pourra transporter jusqu'à 50 personnes et pourrait parcourir une distance allant jusqu'à 1.000 miles (1.609 km).