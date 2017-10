Les forces aériennes maliennes se modernisent

Officiellement créée en 1976, l'armée de l'air malienne poursuit son effort de modernisation, par l'acquisition de nouveaux aéronefs, afin d'étendre ses capacités de surveillance, de transport et d'intervention sur son territoire. Si les forces aériennes maliennes cherchent toujours à faire re-voler leurs MiG-21, elles ont en revanche récemment réceptionné des voilures fixes et tournantes neuves ou en état de vol, qui leur permettront entre autres de renouveler et renforcer les moyens aériens destinés aux missions de transport.



L'armée de l'air malienne a ainsi accueilli le 20 septembre dernier sur la base aérienne 101 de Sénou deux avions de transport ...