Un Mirage 2000N de l'armée de l'air s'écrase au Tchad

Il n'y a pas de dommages extérieurs, qu'ils soient militaires ou civils », a déclaré l'état-major des armées. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues, une enquête a été lancée et sera dirigée par le BEAD-Air.



Selon nos informations, « l'avion est détruit, mais n'a pas quitté la base ». Il n'a pas quitté l'enceinte du camp et s'est écrasé en bout d'axe. L'accident a eu lieu « après le point de décision au décollage », indique l'armée de l'air. « Il semblerait que la panne qui a nécessité l'éjection ait eu lieu après ce point de décision. »



L'avion, en fin de détachement, était sur le point d'effectuer son convoyage retour vers la BA 125 d'Istres, sur laquelle est stationnée la flotte de Mirage 2000N, opérée par l'escadron de chasse 2/4 La Fayette. La patrouille comprenait également deux autres Mirage 2000N, un Mirage 2000D et un C-135.



Cet accident intervient alors que les Mirage 2000N sont à moins d'un an de leur retrait du service actif, les missions de dissuasion nucléaire seront intégralement reprises par les Rafale à l'automne prochain. Le déploiement dans le cadre de l'opération Barkhane représentait à ce titre l'une des dernières opérations extérieures des Mirage 2000N.



Le Mirage 2000 est équipé du siège éjectable Mk10, conçu et fabriqué par Martin Baker et fabriqué par SEMMB à Argenteuil. Parmi ses caractéristiques, la capacité « zéro/zéro », qui permet une éjection « sans conditions de vitesses et d'altitude », selon son constructeur, qui affiche à l'heure actuelle 7 550 vies sauvées depuis ses débuts.



Pour plus de précisions concernant le processus mis en oeuvre sur les sièges éjectables, voir :

Un Mirage 2000N de l'armée de l'air s'est écrasé en début de matinée, aux alentours de 9h, à N'Djaména, au Tchad, peu après son décollage. Le pilote et le navigateur se sont éjectés et sont sains et saufs, l'un deux est cependant légèrement blessé à la jambe. L'avion a pris feu, mais l'incendie a été maîtrisé par les pompiers de l'air de la base. «», a déclaré l'état-major des armées. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues, une enquête a été lancée et sera dirigée par le BEAD-Air.Selon nos informations, «». Il n'a pas quitté l'enceinte du camp et s'est écrasé en bout d'axe. L'accident a eu lieu «», indique l'armée de l'air. «L'avion, en fin de détachement, était sur le point d'effectuer son convoyage retour vers la BA 125 d'Istres, sur laquelle est stationnée la flotte de Mirage 2000N, opérée par l'escadron de chasse 2/4 La Fayette. La patrouille comprenait également deux autres Mirage 2000N, un Mirage 2000D et un C-135.Cet accident intervient alors que les Mirage 2000N sont à moins d'un an de leur retrait du service actif, les missions de dissuasion nucléaire seront intégralement reprises par les Rafale à l'automne prochain. Le déploiement dans le cadre de l'opération Barkhane représentait à ce titre l'une des dernières opérations extérieures des Mirage 2000N.Le Mirage 2000 est équipé du siège éjectable Mk10, conçu et fabriqué par Martin Baker et fabriqué par SEMMB à Argenteuil. Parmi ses caractéristiques, la capacité «», qui permet une éjection «», selon son constructeur, qui affiche à l'heure actuelle 7 550 vies sauvées depuis ses débuts.Pour plus de précisions concernant le processus mis en oeuvre sur les sièges éjectables, voir : Le MkF16F, l'assurance-vie du pilote