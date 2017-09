L'armée de l'air fête le centenaire de ses As

Les As sont l'ADN de l'armée de l'air », a-t-on pu entendre dans les coulisses de la cérémonie d'hommage qui s'est tenue ce 22 septembre dans la cour des Invalides, dont le dôme a été survolé par la Patrouille de France ainsi que quatre Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1/2 Cigognes. L'occasion pour l'armée de l'air de saluer la mémoire des pilotes qui se sont illustrés lors de la Première guerre mondiale en abattant au moins cinq avions ennemis, leur conférant le fameux titre. « Ce sont les premiers héros de l'aviation, ils ont inventé l'aviation militaire », a déclaré le général André Lanata, chef d'état-major de l'armée de l'air, qui présidait la cérémonie aux côtés de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq.



Si l'aéronautique militaire française naît vers 1909-1910, avec l'acquisition des premiers Farman, Wright et Blériot, elle ne se développe véritablement qu'au cours de la Première guerre mondiale, en effectuant principalement des missions de reconnaissance, sans réelle visée offensive. La donne change à la fin de l'année 1914 avec la spécialisation des escadrilles dans trois domaines : la reconnaissance pure, la reconnaissance et le bombardement et enfin, la chasse. Le second semestre 2014 est le théâtre des premières fois : première mission de bombardement, première mission de reconnaissance, première victoire aérienne et première mission aérienne spéciale.



La bataille de Verdun en 1916 met clairement en avant la nécessité de dominer le ciel pour gagner à terre, ainsi que nous l'avait raconté l'historien et spécialiste de l'armée de l'air Patrick Facon, décédé en 2016 (voir : sentinelle de Verdun » Jean Navarre (12 victoires) seront abondamment relayés par la presse de l'époque, tout comme celles de René Fonck (75 victoires), Charles Nungesser (45 victoires) ou encore Georges Madon (41 victoires), parmi les 189 As recensés par l'armée de l'air. « L'As des As », Georges Guynemer, premier à voir été qualifié de « chevalier du ciel » en 1915, fait office de figure tutélaire de l'armée de l'air, qui lui rend hommage chaque 11 septembre, commémorant son décès en combat aérien en 1917. A bord de leurs Nieuport et de leurs SPADS, les As ont abattu 1 814 avions ennemis.



