Les commandes d'avions portées par les compagnies low-cost à long terme (Boeing)

Les monocouloirs représenteront la majorité des commandes d'avion dans les 20 prochaines années dans le monde, en raison des besoins des compagnies à bas coûts, notamment sur les marchés émergents comme en Asie du Sud-Est, a indiqué Boeing vendredi. Près des trois quarts des 41.030 nouveaux avions commerciaux qui devaient être livrés au cours de cette période pour un montant total de 6.100 milliards de dollars (5.100 milliards d'euros) seront des monocouloirs, selon l'avionneur américain. "Comme on peut s'y attendre en raison de la dominance (des compagnies à bas coûts) et des besoins pour relier des distances plus courtes, 72% des avions seront dans la catégorie monocouloir", a déclaré Dinesh Keskar, vice-président du département des ventes de Boeing en Asie-Pacifique et en Inde. L'Asie du Sud-Est est l'une des régions du monde où la croissance des voyages à bas coûts est l'une des plus rapide au monde, à la faveur des classes moyennes en plein développement dans ce pays. En conséquence, Boeing a revu à la hausse ses prévisions de livraisons de nouveaux avions dans cette région pour les 20 prochaines années à 4.210 unités, soit 460 de plus que dans les projections effectuées l'an passé. "Cela montre comment cette région se développe, comment les infrastructures s'adaptent", a ajouté M. Keskar lors d'une rencontre avec des journalistes à Singapour. La croissance du nombre de passagers dépasse les 10% dans plupart des pays de la région, à commencer par la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie, selon la même source. Au cours des deux prochaines décennies, 39% des nouveaux avions seront destinés à l'Asie, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe, a-t-il encore dit. Les compagnies à bas coûts préfèrent les monocouloirs, tels les Boeing 737 MAX et Airbus A320, qui représenteront 77% des parts de marché en Asie du Sud-Est, selon la même source.