L'Italie met en service le P72A

Le futur de la patrouille maritime se dessine en Italie. L'Aeronautica militare a organisé ce 21 septembre une cérémonie de « passation » entre deux générations d'avions de patrouille maritime sur la base de Sigonella. Alors qu'était célébrée l'entrée en service officielle des nouveaux P72A, les P1150 ont quant à eux fait leurs adieux.



Commandé à quatre exemplaires par l'armée de l'air italienne, les P72A, versions modifiées de l'ATR 72-600, remplaceront les Atlantic I dans les missions de patrouille maritime, d'ISR, de lutte contre le narcotrafic et la piraterie, de SAR. Ils sont entre autres dotés du radar AESA Seaspray 7300 de Selex ES, d'un glass cockpit et d'une tourelle électro-optique Star Safire HD, ainsi que du système d'autoprotection Elettronica ELT800V2 ESM, dérivée du C-27J Spartan. Les systèmes de communication de l'avion comprennent la L11, la L16, une liaison SATCOM ainsi que quatre radios V/UHF et deux HF. La version ASM (anti-sous-marine) intègre des bouées acoustiques ainsi que des capteurs supplémentaires, tandis qu'une version plus « offensive » peut doter le P72A de deux torpilles.