Japan Airlines commande quatre Boeing 787-8 supplémentaires

Japan Airlines et Boeing ont annoncé le 21 septembre que la compagnie japonaise avait décidé d'étoffer sa flotte de Dreamliner. Japan Airlines s'est ainsi engagée sur quatre 787-8 supplémentaires, qui figuraient déjà au carnet de commandes de l'avionneur mais n'avaient pas été identifiés.



La valeur de ces appareils est estimée à 900 millions de dollars.



Les quatre 787 portent à 49 le nombre de Dreamliner pour lesquels la compagnie s'est engagée - répartis entre 29 787-8 et vingt 787-9. Elle en exploite 34 aujourd'hui et devrait en recevoir un autre cette semaine.



En parallèle, Japan Airlines a annoncé la mise en place d'un second service quotidien sur la liaison Tokyo - Londres à partir du 29 octobre. Il sera assuré en 787-8 triclasse (avec 38 fauteuils de classe affaires, 35 de Premium Economy et 88 de classe économique).