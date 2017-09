Sikorsky fête son premier anniversaire à Stavenger

Dans un marché de l'offshore toujours aussi compliqué, il faut bien trouver des éléments de communication positive. L'hélicoptériste américain Sikorsky (groupe Lockheed Martin) célèbre l'anniversaire de son installation à Stavanger (Norvège), en septembre 2016. Surtout, il dresse le bilan de la première année d'exploitation de ce Site de stockage avancé (FSL) dédié au soutien du S-92.



Le FSL de Stavanger est affecté à la fourniture de pièces pour les hélicoptères qui opèrent dans la mer du Nord, principalement pour l'industrie pétrolière. Son inventaire comprend plus de 1 300 références, en accès rapide pour les opérateurs de la région. Il vient compléter l'offre de Sikorsky à Aberdeen (Ecosse). Selon Dave Balevic, vice-président principal pour l'Ingénierie et les Opérations de CHC Helicopter, ce positionnement permet de réduire de 50 à 60 % la durée des AOG. Deux autres centres similaires sont en service dans le monde, l'un à Brisbane (Australie) et l'autre à Rio de Janeiro (Brésil).



En sus du FSL, Stavanger accueille un centre de formation de Flight Safety International avec un simulateur de vol complet (FFS de niveau D) de S-92A, ainsi qu'un centre de maintenance Saab dédié au S-92, agréé par Sikorsky en 2015. D'autres acteurs comme CAE ou Heli-One sont présents sur place, pour le S-92 et d'autres machines.