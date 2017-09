Russian Helicopters multiplie les annonces

Russian Helicopters semble bien décidé à maintenir le rythme pris depuis le salon Army 2017 à Moscou, fin août. L'hélicoptériste russe a multiplié les annonces au cours de la semaine. On retiendra ainsi que le K-226T a mené des essais par temps chaud en Iran en août et septembre, en partenariat avec Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC). L'hélicoptère léger multirôle, certifié en 2015, y a été soumis à des températures supérieures à 50°C.



Par ailleurs, Russian Helicopters a annoncé son intention de faire certifier l'hélicoptère de transport moyen Mi-171 avec les moteurs Klimov VK-2500-03. Cette configuration s'apparente à celle du Mi-171A2, homologué mi-août par l'Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie (Rosaviatsia).



Enfin, le constructeur prépare l'ouverture d'un centre de surveillance de navigabilité pour le suivi de la flotte d'hélicoptère du ministère russe de la Défense.