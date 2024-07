Le groupe vietnamien Vietjet a signé des accords de coopération avec le ministère laotien des Travaux publics et des Transports et les autorités de l'aviation civile laotiennes pour renforcer la connectivité du transport aérien entre les deux pays. Ces accords comprennent la création d'un centre MRO à Vientiane.



Vietjet entend ainsi créer jusqu'à 2500 nouveaux emplois dans le pays, toutes activités confondues.



La compagnie aérienne low-cost vietnamienne s'était déjà rapprochée de Lao Airlines l'année dernière en vue de coopérer dans le domaine de la maintenance, notamment avec la location de hangar, des accords sur des visites de moteurs en atelier et sur développement des ressources humaines.



VietJet a ouvert sa première ligne vers le Laos en février, reliant Hô Chi Minh-Ville à la capitale laotienne.



(Photo © VietJet)