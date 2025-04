AerCap a signé des accords de leasing sur 112 actifs au premier trimestre, concernant quatre gros-porteurs, 47 monocouloirs, 42 moteurs et dix-neuf hélicoptères.

Par ailleurs, 49 actifs sont venus enrichir son portefeuille : treize appareils (huit Airbus de la famille A320neo, trois Boeing 737 MAX, un 787-9 et un Embraer E195-E2), 35 moteurs et un hélicoptère. En parallèle, elle en a vendu 42, dont 29 appareils (parmi lesquels treize de la famille A320, un A320neo, six 737NG, un 737-800BCF, un 777-300ER, deux E190 et 3 ATR72-600), onze moteurs et deux hélicoptères.

La société de leasing annonce également avoir signé des accords de financement pour une valeur de 1,5 milliard de dollars.