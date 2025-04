Le Service national de l’air et de la marine du Panama (SENAN) a choisi le Super Tucano d’Embraer comme plateforme de surveillance et de protection. Une flotte de quatre A-29 été commandée à l’avionneur brésilien pour renforcer les opérations de sécurité nationale du pays. L’annonce a été faite lors du salon LAAD Defence & Security, qui se tient à Rio de Janeiro jusqu’au 4 avril.

« C’est un honneur pour Embraer que son avion ait été sélectionné par le Service national de l’air et de la marine panaméen et par le ministère de la Sécurité publique. Le Super Tucano est un avion de pointe dans sa catégorie et saura sans aucun doute exploiter les capacités de surveillance, de reconnaissance et de protection du territoire panaméen », a déclaré Bosco da Costa Junior, le PDG d’Embraer Defense & Security.

« Embraer est un allié de poids pour soutenir la mission du Panama visant à préserver sa souveraineté nationale et à garantir la préservation de ses richesses naturelles et de ses droits » a-t-il ajouté.

Avec cette sélection, le Panama devient le huitième pays d’Amérique latine à adopter le Super Tucano, rejoignant ainsi le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, l’Uruguay et la République dominicaine. Cet avion soutiendra l’initiative du Panama visant à renforcer et à étendre ses capacités opérationnelles dans le cadre d’un projet de sécurité nationale en cours.

Le Super Tucano totalise désormais plus de 290 commandes pour 20 forces aériennes. Embraer précise que d’autres nations ont déjà manifesté leur intérêt pour la plateforme.