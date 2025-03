Enterrés les rêves de gigantisme du monde pré-covid. Le Groupe ADP envisage désormais une croissance plus modérée et surtout plus modulaire et progressive de la plateforme de Paris-CDG. Il a présenté le 27 mars sa vision du développement de la plateforme d’ici 2050, qui mise sur la construction de nouvelles salles d’embarquement pour améliorer les services plutôt que sur de grandes structures et sur le développement de l’intermodalité avion-train. A l’image du procédé adopté pour la transformation d’Orly l’année dernière, cette vision sera soumise à une concertation publique de trois mois, du 8 avril au 8 juillet, durant lesquels tout le monde pourra apporter ses idées, ses souhaits ou ses objections.

Philippe Pascal, le nouveau président-directeur général du Groupe ADP, explique que l’idée est d’organiser CDG comme « plusieurs petits villages de 7 à 8 millions de passagers annuels, connectés entre eux par un métro et à l’extérieur par plusieurs modes de transport en commun ». Il explique que maintenir la capacité des aérogares autour de ces 7 à 8 millions de passagers permet de garder les installations à une taille humaine, garantissant un accueil de bonne qualité.

Une première phase d’extension jusqu’en 2035

Le groupe ADP a une idée assez précise du développement potentiel sur la période jusqu’en 2035 et donne la priorité au hub d’Air France puisqu’il s’articule principalement autour du terminal 2. La première nouvelle salle d’embarquement serait construite à l’est de la plateforme, qui apparaît comme une extension du terminal 2G sur le schéma mais permettra de mettre au contact six postes avions gros-porteurs. Si ce projet est validé par la consultation et que les demandes d’autorisations sont formulées dans la foulée, il pourrait être opérationnel dès 2030. Avant 2035, trois autres extensions du terminal 2 sont envisagées à l’est du terminal 2E, entre la gare TGV et le 2E et à l’extrémité ouest du 2A. Une autre structure pourrait être construite au nord de la plateforme, de l’autre côté du Roissypôle (au large et à l’est du terminal 1), et une nouvelle salle d’embarquement est également envisagée au terminal 1.

Philippe Pascal souligne que le coût de construction de ces infrastructures devrait se situer entre 3,5 et 4,5 milliards d’euros. Les travaux auront également des incidences très fortes sur l’exploitation puisqu’ils empêcheront l’utilisation de trois à quatre postes avions au contact à chaque emplacement.

Une importante partie des coûts sera occasionnée par un autre projet lié à la mobilité sur la plateforme : la mise en place d’une nouvelle ligne de métro pour relier les différentes parties de l’aéroport, qui devrait à terme partir du terminal 2G pour arriver au terminal 1, en passant par la gare CDG2. Dans sa phase 1 de construction, il devrait relier le T2G aux terminaux 2E et 2F, dédoublant le service du métro LISA qui relie le 2E à ses deux satellites (il aurait des arrêts à chaque satellite également). Dans sa phase 2, il sera prolongé jusqu’à la gare CDG2 puis vers Roissypôle et la nouvelle salle d’embarquement nord.

Une seconde phase jusqu’en 2050

Après 2050, les projets sont davantage susceptibles de changer en fonction de l’évolution du trafic. En l’état actuel des choses, le Groupe ADP envisage la construction de deux nouvelles salles d’embarquement parallèles à la nouvelle salle au nord, voire une salle supplémentaire en face de la gare CDG2 (au Nord, au niveau de Roissypôle). A ce moment-là, le métro interne serait prolongé jusqu’au terminal 1, avec une station dans chaque nouvelle infrastructure.

Actuellement, les capacités d’accueil de CDG sont de 82 millions de passagers et l’aéroport en a accueilli 70 millions en 2024. En raison du renchérissement des billets à venir (notamment en raison des mandats d’incorporation de carburant durable), la croissance du trafic devrait se cantonner à 1 % voire 1,5 % par an d’ici 2050. Mais le Groupe ADP estime que l’augmentation de ses capacités est indispensable, au risque d’opérer avec une qualité de service très dégradée en 2035. Il opte ici pour un « projet pragmatique, qui colle de façon raisonnée à l’évolution du transport aérien et s’adapte progressivement à la croissance du trafic ».

En parallèle, le Groupe ADP veut améliorer l’accueil des salariés de la plateforme et prévoit de développer les pistes cyclables pour ceux habitant à proximité. Il souhaite également organiser les différentes zones dans une philosophie de quartiers, afin que les salariés puissent avoir accès à tous les services du quotidien à moins de 20 minutes de leur lieu de travail. Tout comme à Orly, de nombreux projets sont également sur la table pour développer la distribution d’énergie sur la zone et au profit des territoires environnants.