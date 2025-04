Thales Alenia Space, société conjointe formée par Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), visant à prolonger le service opérationnel du système européen de navigation par satellite EGNOS (European Satellite-Based Augmentation System). Le contrat est valorisé à 51 millions d’euros.

EGNOS, un des programmes phares de l’Union européenne dans le domaine spatial, est conçu pour apporter des gains de performances aux systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS) tels que le GPS et, à l’avenir, Galileo. Il améliore la précision, la fiabilité et l’intégrité des signaux de positionnement par satellite, de manière à fournir des données de navigation plus précises et dignes de confiance au profit de nombreux secteurs d’activités. Le service « Safety of Life » d’EGNOS est essentiel pour l’industrie du transport aérien, car il permet, entre autres, d’effectuer des approches de précision sur les aéroports européens, sans équipement d’aide au guidage au sol.

Grâce à ce nouveau contrat, désigné LIFEX 1 (Life Extension Phase 1), EGNOS V2 pourra continuer de fournir, au-delà de 2028, des services de navigation fiables, sécurisés et hautement performants au profit des secteurs européens du transport aérien, maritime et terrestre ainsi que de l’agriculture et de la cartographie.

Déployé depuis 2005 et opérationnel en « service ouvert » depuis 2009, le système EGNOS actuel a été développé sous la maîtrise d’œuvre de Thales Alenia Space et est géré par l’EUSPA. Pour le transport aérien, le service est opérationnel depuis 2011.