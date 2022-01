Nouvelle année record pour Vista Global

L'aviation d'affaires a toujours le vent en poupe. Le groupe Vista Global a vécu une année exceptionnelle en 2021, battant tous ses records à la fois chez VistaJet et chez XO. Il a ainsi vu ses heures de vol augmenter de 64% par rapport à 2020 (de 57% par rapport à 2019) et ses ventes d'abonnements et de services croître de 59%.



Cette croissance a concerné les deux marques du groupe, VistaJet comme XO, avec une augmentation de la taille des contrats. VistaJet a ainsi vendu plus de 22 000 heures d'abonnement annuel en 2021 (+90 % par rapport à 2020) et le nombre de ses membres a augmenté de 26 %. Le groupe indique avoir continué à observer la tendance de 2020 : les voyageurs d'affaires se tournent vers l'aviation d'affaires en raison des incertitudes pesant sur les vols réguliers (liées aux restrictions) et la baisse de la connectivité. Le programme XO a vu le nombre de ses membres augmenter de 68% et le nombre de vols générés par la marketplace de 84%.



Pour soutenir cette croissance, Vista Global a ajouté plus de trente appareils à sa flotte tout au long de l'année. Le groupe exploite notamment sept Global 7500 et en attend de nouveaux en 2022. Par ailleurs, il devrait conclure le programme de rénovation des flottes Global et Challenger (pour mettre l'intérieur au niveau du Global 7500) d'ici la fin 2022.



Il ne s'attend pas non plus à un retournement de situation dans les douze à dix-huit prochains mois. « Nous sommes les mieux placés dans le secteur pour saisir de nouvelles opportunités et nous prévoyons une forte dynamique commerciale et une croissance durable tout au long de l'année 2022, car nous restons extrêmement confiants dans l'avenir », Thomas Klohr, le fondateur et PDG du groupe.



