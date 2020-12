MTU Maintenance Zhuhai pourra intervenir sur le PW1100G-JM dès l'année prochaine

MTU Maintenance Zhuhai disposera cependant d'une capacité complète (démontage, assemblage et test) pour le GTF dès la mi-2021, alors que le nouveau site de Jinwan ne sera quant à lui opérationnel qu'en 2024.



MTU Maintenance Zhuhai estime le volume à un millier de shop visits dans les dix prochaines années.



(Photo © MTU) Quelques jours seulement après l'annonce de MTU Maintenance Zhuhai concernant la création d'un nouvel atelier pour moteurs dans le district de Jinwan ( lire l'article : MTU Maintenance va augmenter ses capacités en Chine pour les besoins du GTF de Pratt & Whitney ), le motoriste Pratt & Whitney vient d'officialiser le fait que la joint-venture de MTU Aero Engines et China Southern sera bien membre du réseau de soutien du réacteur GTF et en particulier pour le PW1100G-JM (famille Airbus A320neo).MTU Maintenance Zhuhai disposera cependant d'une capacité complète (démontage, assemblage et test) pour le GTF dès la mi-2021, alors que le nouveau site de Jinwan ne sera quant à lui opérationnel qu'en 2024.MTU Maintenance Zhuhai estime le volume à un millier de shop visits dans les dix prochaines années.(Photo © MTU)