Lufthansa célèbre la livraison de son 600e Airbus

Airbus et Lufthansa ont célébré la livraison du 600e Airbus de la compagnie allemande dans les installations de l'avionneur à Hambourg, un A321neo immatriculé D-AIEQ et baptisé Münster. L'appareil porte pour l'occasion une livrée spéciale. Cette livraison rappelle que le groupe est le plus grand client d'Airbus.



Le premier Airbus à avoir intégré la flotte de Lufthansa était un A300B2, en février 1976. Depuis, les compagnies du groupe ont exploité dix modèles de l'avionneur européen.



Lufthansa a un statut spécial parmi les clients d'Airbus, puisqu'il est celui qui a commandé le plus grand nombre d'appareils.



« Lufthansa a été quatre fois le client de lancement d'Airbus pour un nouveau type d'avion, la dernière fois pour la famille A320neo qui connaît un tel succès. Lufthansa a commandé toutes les familles d'avions développées par Airbus au cours des cinq dernières décennies. Et plus de 90 % des 600 Airbus que nous avons reçus au cours de cette période sont toujours en service au sein du groupe aujourd'hui », ajoute Carsten Spohr, le président du groupe allemand.



Il annonce aussi qu'il espère accueillir le 700ème Airbus de sa flotte pour le centenaire de Lufthansa en 2026.



(Photo © Lufthansa)