Leonardo contraint de suspendre sa production de tronçons de fuselage pour le 787 de Boeing

Les mauvaises nouvelles se succèdent pour Boeing et son Dreamliner. Leonardo a suspendu pour une durée de quatre mois sa production de tronçons de fuselage pour le programme 787, une mesure dictée par le faible nombre de livraisons pour la famille de gros-porteurs depuis des mois.



Le groupe italien produit deux tronçons composites pour la famille Dreamliner sur son site de Grottaglie (région des Pouilles). La raison de cette suspension, décidée à la fin du mois de mai, est liée à un excédent de tronçons déjà produits et stockés sur le site, l'avionneur américain ayant pour sa part arrêté de les réceptionner.



Près d'une cinquantaine de paires de tronçons de fuselage serait ainsi stockée dans l'usine de Leonardo. La production des tronçons était déjà ralentie depuis la crise de la pandémie, puis freinée par les problèmes de supply-chain et de qualité rencontrés par l'avionneur sur le programme 787 ces derniers mois.



Aucun calendrier sur la reprise de la production des tronçons n'a été avancé par Leonardo mais le groupe italien espère que la production du 787 pourra revenir à un niveau normal à partir du début de l'année prochaine. Boeing a considérablement réduit le nombre de paires de tronçons qu'il souhaitait se voir livrer par Leonardo cette année, avec seulement 55 ensembles contre 87 initialement.



L'avionneur américain a livré un total de 19 Dreamliner au cours des cinq premiers mois de l'année, contre 63 pour l'ensemble de 2023. Boeing avait atteint un record en 2019, avec 148 exemplaires.



(Photo © Leonardo)