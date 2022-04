Air Canada opte pour les moteurs GTF de Pratt & Whitney pour équiper jusqu'à 44 Airbus A321XLR

Pratt & Whitney (groupe Raytheon Technologies) et Air Canada ont annoncé la sélection du GTF de Pratt & Whitney pour motoriser 30 Airbus A321XLR que la compagnie aérienne canadienne détient en commande ferme (auprès d'Airbus et des loueurs Air Lease et AerCap), ainsi que les 14 autres exemplaires supplémentaires qui figurent aujourd'hui en droits d'achat.



Cette commande de monocouloirs Airbus est même un peu plus importante que celle officialisée en mars dernier et qui ne comptait que 26 A321neo à rayon d'action accru pour sa partie ferme.



« Air Canada est heureuse de s'associer à Pratt & Whitney en sélectionnant les moteurs GTF pour sa nouvelle flotte d'Airbus A321neo. L'efficacité et la fiabilité du GTF nous aideront à réduire nos coûts et nous permettront également d'étendre notre réseau. De plus, la technologie de pointe du GTF fera progresser notre programme environnemental en réduisant les émissions et le bruit », a déclaré Richard Steer, vice-président principal, Exploitation d'Air Canada.



Pratt & Whitney fournira également à Air Canada la maintenance des réacteurs PW1100G-JM dans le cadre d'un contrat de service complet EngineWise®.



Pour rappel, les livraisons des avions fermes sont programmées entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2027. Les 14 appareils restants pourraient quant à eux être livrés entre 2027 et 2030.



(Image © Airbus / Air Canada)