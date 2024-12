China Airlines commande 14 Boeing 777X et dix Airbus A350-1000

China Airlines veut améliorer l'efficacité de sa flotte. La compagnie taïwanaise a donc passé de nouvelles commandes auprès de Boeing et d'Airbus, en vue d'acquérir dix 777-9, quatre 777-8F et dix A350-1000.



Si elle n'a donné que peu de détails sur cette commande, elle souligne que les appareils ont une valeur maximale de 11,86 milliards de dollars.



Ils lui permettront de remplacer les appareils les plus âgés de sa flotte et d'améliorer son efficacité opérationnelle. Les jours de ses Airbus seize A330-300, d'une moyenne d'âge de dix-sept ans, pourraient donc être comptés.



Autrement, China Airlines exploite déjà dix exemplaires du 777-300ER et quinze A350-900 sur son réseau long-courrier. Un programme de réaménagement des cabines des quinze A350 a récemment été annoncé pour 2027.