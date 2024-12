Rolls-Royce a annoncé le 10 décembre qu'il avait accueilli un premier moteur Trent 1000 (Boeing 787) en maintenance dans son centre de Dahlewitz, en Allemagne.



Le motoriste britannique avait annoncé en mars un investissement 5 millions de livres (64,4 millions d'euros) au Royaume-Uni et en Allemagne pour répondre à la demande croissante de moteurs civils de forte puissance, et notamment pour améliorer les services de soutien après-vente pour sa flotte mondiale de moteurs Trent.



Cette initiative doit créer près de 300 emplois.



L'activité MRO du centre de Dahlewitz bénéficie notamment des capacités d'essais existantes du site. Rolls-Royce s'attend par ailleurs à une augmentation de la demande pour les visites en atelier au cours des prochaines années, portée par les nouvelles commandes et par l'augmentation des heures de vol de la flotte existante.