La boutique de Noël : mettez des avions sous votre sapin

Le coin des enfants :

Porte-avions en bois de la Marine nationale

La Marine nationale est prête pour le concours du plus mignon des cadeaux. Elle s'est associée à la marque Vilac pour proposer un porte-avions avec un ascenseur à manivelle et deux portes (une coulissante et l'autre basculante), qui peut accueillir sur son pont ou dans sa coque deux avions de chasse avec les ailes pliables, un avion de détection avec les ailes pliables, un hélicoptère et un tracteur de pont, le tout en bois et des bords tout en douceur. Pour des heures d'émerveillement.

Dimensions : 54 x 29 x 24 cm. A partir de 3 ans.

A retrouver

Prix : 84,90 euros.

© Marine nationale

Le blouson enfant Thunderbirds de Barnstormer

Barnstormer a pu collaborer avec l'US Air Force pour créer une collection officielle aux couleurs de l'armée de l'air américaine. Il en ressort un joli blouson pour les futurs pilotes, en hommage à sa patrouille acrobatique Thunderbirds. Créée la même année que la Patrouille de France, les Thunderbirds volent aujourd'hui sur F-16 Fighting Falcon. Les plus jeunes passionnés d'aviation pourront s'emmitoufler dans ce blouson zippé en toile 100 % coton, doté d'une doublure rouge, de logos brodés et fabriqué en France.

A retrouver sur le site de

Prix : 110 euros.

© Barnstormer

Le cerf volant de la Patrouille de France

Pour des heures de jeu sur la plage l'été prochain, la boutique de la Patrouille de France propose un joli cerf-volant, inspiré de la livré de l'Alpha Jet. Simple d'utilisation, il procurera de fabuleuses sensations en vol, comme son modèle.

Disponible

Prix : 50 euros.

© Emmanuel Alleron / Boutique officielle de la Patrouille de France



Pour les plus grands :

La tasse Spitfire de Barnstormer

Barnstormer a lancé une collection de tasses baptisée How to identify warplanes, basée sur les manuels de reconnaissance des avions de la Seconde Guerre mondiale. Produite en céramique, la tasse en l'honneur du Spitfire arbore le kaki militaire mais son intérieur est blanc avec un liseré marron sur le bord. Elle a une contenance de 400 mL et passe aussi bien au lave-vaisselle qu'au micro-onde.

La tasse Spitfire - mais aussi ses cousines Mustang, Thunderbold et Hurricane - peut être commandée

Prix : 25 euros.

© Barnstormer

La maquette Mirage 2000-5 - Échelle 1/48e de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

La boutique officielle de Dassault Aviation a pensé aux aficionados du Mirage 2000-5 en sortant une maquette en résine à l'échelle 1/48e de son appareil mythique. Doté de ses armements, le Mirage 2000-5 est également fourni avec une planche de decals pour le personnaliser, avec immatriculations insignes de flottilles, insignes d'escadrilles.

Dimensions : 30,5 cm de long et 19,6 cm d'envergure.

A retrouver

Prix : 165,60 euros.

© The Store Dassault Aviation

Les guerriers du 10 de Nicolas S & JC Sanchez

Nicolas S., alias Stan, a passé dix-neuf ans dans les forces spéciales, au sein du Commando Parachutiste de l'Air n°10, où il a assumé les fonctions de chef de groupe action et chef de mission. Dans cet ouvrage, il raconte au travers de dix récits comment lui et ses frères d'armes ont traqué et combattu les ennemis de la France sur trois continents, exécutant les missions les plus sensibles : capture de chefs terroristes et de criminels de guerre, libération d'otages, sauvetage et évacuation de citoyens français en zone de crise. Il dévoile ainsi le quotidien de ces hommes de l'ombre à travers leurs missions, formation et entrainements, offrant une véritable immersion dans la vie des opérateurs des forces spéciales. Dans ce récit, chaque détail, chaque fait ou situation, est authentique.

Disponible chez

Prix : 27 euros.

© Mareuil Editions

La montre BR-05 Skeleton Arctic Blue de Bell & Ross

Bell & Ross a lancé il y a quelques jours une nouvelle version de la ligne BR-05 Skeleton, la collection qui mise sur la transparence pour mettre en avant le mécanisme de sa montre et, ce faisant, son savoir-faire horloger. Le cadran de la BR-05 Skeleton Arctic Blue semble taillé dans un bloc de glace, sa plaque de verre teintée bleue étant gravée au laser avec des lignes irrégulières qui imitent les craquelures des étendues glacées. Ainsi, le mouvement de son mécanisme est comme immergé dans une eau glacée.

Produite en édition limitée à 250 pièces, elle est disponible sur la boutique en ligne de

Prix : 8 300 euros.

© Bell & Ross

Bon voyage ? de Jack Manini et Chevereau

Un luxueux hydravion qui disparaît, des passagers cabossés par la vie, un mystérieux questionnaire, une île inconnue au milieu de l'océan...

6 avril 1948, le Latécoère 631, le plus grand et le plus luxueux hydravion français jamais construit, s'envole en direction de la Martinique avant de disparaître. Aux commandes, Marceau, Victor et Alice, trois amis, anciens vétérans, qui ont vécu l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et qui sont persuadés qu'une troisième est imminente. Quant aux 44 passagers, eux aussi bien cabossés par l'existence, ils ont tous répondu au mystérieux questionnaire d'un jeu concours pour se retrouver à bord de l'hydravion. Le petit coin d'enfer ou de paradis perdu qui les attend au bout du voyage, leur réserve des surprises et pourrait peut-être bien leur redonner goût à la vie...

Dimensions 243 x 320 mm, 80 pages.

A lire chez

Prix : 16,90 euros.

© Grand Angle

La montre Navitimer Automatic 36 de Breitling

Autre idée pour les amateurs de produits de luxe, la montre Navitimer Automatic 36 de Breitling est un modèle emblématique de la marque et des passionnés de voyage. Utilisée comme instrument de pilotes dans les années 50, elle se caractérise par une lunette perlée et l'emblématique règle à calcul circulaire de la collection. Désormais voulue également comme un bijou à part entière, elle comporte des touches de pastel, de nacre et de matériaux précieux.

Disponible en précommande ou dans d'autres versions sur le site de

Prix : 9 600 euros.

© Breitling

Le sweat VF41 - Romain Hugault collection de Barnstormer

Barnstormer aussi a travaillé à une collaboration avec l'un des grands illustrateurs aéronautiques français : Romain Hugault. Le sweat VF41 rend hommage au F-14A « Fast Eagle 107 », qui figure dans la nouvelle BD de l'illustrateur, Tomcat . Fabriqué dans l'atelier de Barnstormer à Paris, il est 100 % coton.

Les stocks sont limités mais accessibles sur le site de

Prix : 85 euros.

© Barnstormer

Tomcat d'Anastasia Heinzl et Romain Hugault

25 octobre 1994, au large de San Diego, Californie. Un F14 est sur le point d'apponter quand un grave incident se produit. Dans les ultimes secondes avant de se crasher, l'avion voit sa vie défiler, de sa naissance à son vol final...

TOMCAT suit les destins entremêlés de cet avion et de Kara Hultgreen, la première femme pilote de chasse américaine de la Navy, des années 80 à 90.

Lui, Fast Eagle 107, c'est le puissant F14 Tomcat dont le combat aérien mythique dans le golf de Sidra a inspiré le film Top Gun. Son problème : il a des réacteurs capricieux, qui ont déjà causé la mort de plusieurs pilotes.

Elle, c'est Kara, solaire et audacieuse, qui veut devenir pilote de chasse de combat. Son problème : c'est une femme. Sans jamais se départir de son humour, cette brillante aviatrice pulvérise un à un les préjugés du milieu de l'aviation militaire à l'égard de son genre.

Jusqu'à ce qu'elle et ses comparses féminines aient enfin le droit de piloter ce fameux F14.

Jusqu'à ce fameux 25 octobre 1994...

A se procurer auprès des

Prix : 17,5 euros

© Editions Paquet

Les sneakers Rafale x Baron Papillon de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

Pour frimer en meeting aérien ou même en quotidien, rien de tel que les sneakers Mid Royal Rafale, développées par Dassault Aviation et Baron Papillon et qui arborent les emblèmes des deux marques. Fabriquées en France en cuir de vachette, elles sont dotées d'une doublure en cuir perforé et d'une semelle intérieure en cuir de veau qui permettent de les porter pieds nus.

Disponible des tailles 36 à 46.

A shopper sur le site

Prix : 345 euros.

© The Store Dassault Aviation

Concorde, l'icône d'un idéal d'Adrien Motel

Sujet inépuisable, cadeau de Noël indémodable : le Concorde. Pour son deuxième livre, Adrien Motel, 27 ans, Prix Beau Livre 2023 de l'Académie de Marine, retrace l'histoire du supersonique et se plaît à en montrer toute la grandeur. Prouesse industrielle et commerciale retentissante, il perpétue l'idéal transatlantique. Véhicule de prestige pour la République et la Couronne, il figure dans ses galbes le mouvement du plus bel oiseau du monde. Quelle icône ! Concorde va plus vite que le soleil et part à la conquête des éclipses. Triomphe de sobriété et de lumière, les cabines d'Andrée Putman accueillent acteurs et chanteurs, hommes d'affaires et chefs d'État. De Lady Diana à John Travolta, de Claudia Schiffer à Alain Delon, l'élite de la fin du millénaire fait son Paris-New York supersonique, le simple temps d'un déjeuner gastronomique.

Dimensions : 31 x 27 cm, 240 pages.

A se procurer auprès des

Prix : 49 euros.

© Studio Cui Cui

Carlingues de Rémy Michelin

Pour fêter l'anniversaire des 90 ans de l'armée de l'air, Rémy Michelin a voulu rendre hommage aux flottes de ce corps. « Avec Carlingues , mon idée est de présenter une composition généreuse, une conception différente capable de vous entraîner dans tous les recoins d'une carlingue, avec son agitation, ses joies, ses peines, sa lumière, son énergie. Tant de choses s'y sont déroulées, tant de mots et de regards y ont pris naissance, tant de vérités y ont surgi, tant de drames ont eu lieu pour une seule et même vocation : voler. Dans cette oeuvre d'une vie, il fallait donc retrouver la part d'existence de ceux qui ont animé et fait vivre ces engins exceptionnels. Ceux-là y ont laissé une fraction de leur être. Ce recueil est aussi une partie de moi. »

Sorti le 10 décembre, ce beau livre a été édité en deux versions, une standard, une de luxe, toutes deux en édition limitée.

180 pages, format carré 30x30 cm, imprimé sur du papier Condat mat Périgord 170 gr, couverture dos carré collé cousu.

Option version luxe : impression recto-verso d'une cinquième couche argent sur 32 pages, couverture avec embossage d'une cocarde en aluminium et impression à chaud couleur argent.

Disponible

Prix : 59 euros pour la version standard et 99 euros pour la version luxe.

© Rémy Michelin

Le calendrier Dassault Aviation 2025 x Damien Charrit de la boutique officielle The Store Dassault Aviation

Lorsque Damien Charrit collabore avec Dassault Aviation, il en résulte le calendrier idéal pour tous les passionnés de l'avionneur et d'aviation. Les chanceux pourront retrouver et admirer chaque mois l'univers des avions Dassault Aviation, capturés par le talent de l'illustrateur.

Calendrier à spirales, au format A3.

Dimensions 42 x 29,7 cm. 12 pages.

Couverture avec pelliculage mat anti-rayures 350g.

Imprimé en France sur une machine d'impression jet d'encre pour une qualité exceptionnelle.

Disponible

Prix : 35 euros.

© The Store Dassault Aviation

Mirage IV : Une épée pour la France d'Hervé Beaumont

Hervé Beaumont propose une édition réactualisée et enrichie de son ouvrage de référence consacré au Mirage IV. Ce livre retrace l'histoire complète de cet avion mythique conçu par la Générale Aéronautique Marcel Dassault, premier vecteur de la dissuasion nucléaire française, de son développement à son utilisation opérationnelle. Au fil des pages, Hervé Beaumont enrichit son récit de nombreux éléments nouveaux recueillis au cours des deux dernières décennies : des documents techniques inédits, des illustrations et plus de 2 200 photographies, des témoignages d'acteurs majeurs, ainsi que des informations précises sur les versions Mirage IV A et Mirage IV P.

Format : 23,5 x 31 cm, 752 pages.

Cet ouvrage, publié par Casa Editions, est disponible sur le site des

Prix : 125 euros.

© Editions Larivière

Le compagnon A350 de Sans les plumes

Pour un cadeau plus éthique, Sans les plumes s'est associée à Airbus pour proposer un compagnon qui revalorise le cuir surcyclé des sièges d'A350. La société française a dimensionné ce sac de façon qu'il puisse servir pour une journée de voyage ou comme un petit bagage à main. Produit en série limitée, il s'inscrit dans une collaboration avec l'avionneur, qui a confié à la marque la revalorisation des matières premières d'intérieur utilisées dans les A350.

Cuir de vache, intérieur doublé en coton, poche intérieure zippée, anse réglable (sangle aéronautique) 77/145 cm. Dimensions : H : 14 cm, L : 36, cm, P : 7 cm.

Le compagnon est disponible

Prix : 160 euros. A chaque vente, 15 euros sont reversés à la Fondation Airbus.

© Sans les plumes

La bouteille de vin Vol de nuit du Mas Amiel

Pour le plaisir du clin d'oeil à Antoine de Saint-Exupéry, une bouteille de vin rouge baptisé Vol de nuit fera un cadeau qui réunira les passionnés d'aviation, de littérature et d'oenologie. Il est produit à partir de vignes centenaires de carignan cultivés sur trois parcelles dans le Roussillon, cultivées 100% en biodynamie. Le Mas Amiel promet un vin « droit, fin, salin, finement épicé, empreint d'une ampleur dynamique. Juteux et souple ».

Vol de Nuit peut être commandé sur le site du

Prix : 28 euros la bouteille.

© Mas Amiel

A la découverte de l'aviation - Une histoire des aéronefs de 1914 à nos jours de Frédéric Brogard

Destiné aux amateurs, passionnés et curieux du monde de l'aviation, A la découverte de l'aviation - Une histoire des aéronefs de 1914 à nos jours propose de se plonger dans un siècle d'histoire aéronautique. Au travers de plus de 200 aéronefs représentés, le lecteur découvre l'évolution des avions et hélicoptères emblématiques, des premiers chasseurs de la Première Guerre mondiale aux avions furtifs ultramodernes, en passant par les prototypes visionnaires et les appareils commerciaux révolutionnaires.

Format A4, 132 pages. Couverture souple épaisse avec pelliculage mat. Intérieur 170g brillant

Le livre est disponible

Prix : 16,90 euros.

© Frédéric Brogard

Les Chevaliers du ciel Tanguy et Laverdure - Tome 12 de Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl et Sébastien Philippe

Que les inconditionnels de Tanguy et Laverdure se réjouissent, le dernier tome des aventures du duo est sorti récemment et a toute sa place sous le sapin.

Emprisonné en Russie, Tanguy est contraint d'accepter de former des pilotes chinois qui violent régulièrement l'espace aérien de la très convoitée île de Jinian. Laverdure fait partie des pilotes français envoyés par l'OTAN pour sécuriser l'île contre ces incursions hostiles. Si cela dégénérait en guerre ouverte, les deux amis se retrouveraient dans des camps opposés...

48 pages.

Disponible auprès des

Prix : 15 euros.

© Dargaud



