Vers un démarrage progressif du nouveau système de gestion des frontières en Europe (EES)

Cela fait des mois qu'il donne des cauchemars aux directeurs d'aéroports en Europe. Mais finalement, le système d'entrée/de sortie (Entry/Exit system ou EES) ne devrait pas être mis en place du jour au lendemain au quatrième trimestre 2024. La Commission européenne a proposé de mettre en place un démarrage progressif du système, accordant un nouveau délai de six mois aux États membres pour le déployer. Le Parlement européen et le Conseil doivent désormais donner leur accord.



La Commission rappelle que l'EES est un système informatique qui « enregistrera numériquement les entrées et les sorties, les données du passeport, les empreintes digitales et les images du visage des ressortissants de pays tiers effectuant des séjours de courte durée dans l'un des Etats de l'Union européenne ou l'un des membres de l'espace Schengen ». L'objectif est d'améliorer la sécurité en réduisant les fraudes et en identifiant plus rapidement les personnes dépassant...