Ryanair va pouvoir poser ses roues à Orly

C'est un revirement dans la stratégie de Ryanair. La COHOR (Association pour la coordination des créneaux horaires) a indiqué le 1er décembre que la low-cost irlandaise avait obtenu des créneaux à l'aéroport d'Orly pour la saison été 2025, ce qui lui donne l'occasion de mettre un pied sur l'aéroport du sud parisien. Elle est autorisée à opérer deux lignes, l'une vers Bratislava, l'autre vers Bergame.



Cela fait plusieurs années que Ryanair postule régulièrement pour obtenir des créneaux à Orly, bien que son modèle économique se base sur la desserte d'aéroports secondaires - moins chers et plus enclins à soutenir son arrivée. Cette fois, elle a obtenu les moyens de desservir ces deux lignes à l'occasion d'une redistribution de créneaux non utilisés ou cédés, qui a libéré un pool de 8112 créneaux horaires sur la plateforme. Elle en a obtenu 420 sur chaque ligne.



D'autres compagnies ont profité de cette redistribution, notamment Volotea, Wizz Air et easyJet. La COHOR précise que les attributions ont été faites en fonction des demandes pour la saison été mais que les opérateurs peuvent débuter leurs services durant la période actuelle de planification.



L'arrivée de Ryanair à Orly dénote par rapport aux dernières déclarations de la compagnie, qui menaçait il y a dix jours de réduire ses services en France en se retirant d'une dizaine d'aéroports régionaux si l'augmentation de la taxe de solidarité envisagée par le gouvernement était maintenue.