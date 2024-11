Air Creebec se met à l'ATR cargo grâce à ACIA Aero Leasing

ACIA Aero Leasing annonce avoir livré un ATR 72-500 en configuration cargo à la compagnie aérienne régionale canadienne Air Creebec. L'appareil, premier ATR à intégrer la flotte de la compagnie, sera mis en ligne en décembre pour assurer de multiples contrats de transport de fret à travers le Canada. Il remplacera un vénérable HS748 produit par Hawker-Siddeley.



Le loueur irlandais a précisé que cet ATR (MSN727) avait été vendu à Air Creebec. Il dispose par ailleurs d'une large porte cargo (LCD - Large Cargo Door), l'appareil ayant été converti en avion cargo en 2021 puis modifié par Empire Aerospace, dans l'Idaho, aux États-Unis, pour remplacer sa porte de chargement standard de type BFC.



« Nous accueillons Air Creebec en tant que nouveau client et sommes ravis qu'ils aient choisi ACIA Aero Leasing pour leur premier ATR. Le marché canadien représente de nombreuses opportunités pour la plateforme ATR, tant pour les besoins passagers que cargo, et nous voyons un fort potentiel pour renforcer notre base de clients sur ce marché clé. Le fait que nous avons pu reconfigurer l'appareil de la variante standard BFC à la variante GPC, en intégrant la grande porte cargo, l'entretien et la peinture en moins de 6 mois, confirme notre leadership sur le marché des solutions de fret ATR » a déclaré Mark Dunnachie, le directeur commercial d'ACIA Aero Leasing.



Basée à Val-d'Or (Québec), avec une base secondaire à Timmins (Ontario), Air Creebec aligne une flotte de 20 appareils, très majoritairement composée de Dash 8-100 et -300 (18) pour le transport de passagers. Ses opérations fret étaient assurées par 2 HS748.