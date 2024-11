L'Agenda 2025 - Aéronautique et Spatial de Business France est en ligne

Cet agenda est le premier outil mis à la disposition des entreprises françaises du secteur par l'agence. Il commence par présenter une carte des marchés prioritaires de l'aéronautique, parmi lesquels se trouvent les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne, les Emirats arabes unis ou le Royaume-Uni, par exemple. Si ces pays sont incontournables pour un développement international réussi, Business France propose aussi de s'intéresser à des marchés en croissance, dits « challengers », comme le Mexique, le Maroc, l'Espagne ou encore l'Arabie saoudite, où les investissements sont massifs pour développer le transport aérien et l'industrie notamment.



Cette carte, qui permet de visualiser immédiatement les destinations à privilégier, s'accompagne des outils d'aide que Business France propose et met constamment à jour : informations sur les marchés, opportunités business et livre blanc sectoriel. Ces publications entrent davantage dans les détails des spécificités et des développements à venir sur les marchés et permettent de se faire une idée plus précise afin d'élaborer une stratégie pour les aborder.



L'un des grands engagements de Business France n'est pas uniquement d'orienter les sociétés françaises vers l'international, mais aussi d'être facilitateur en leur apportant conseil et soutien. L'agence recense donc les salons et les missions B2B sur lesquels elle a choisi d'accompagner les utilisateurs de ses services, proposant un calendrier et décrivant les spécificités des événements et des programmes. Elle propose par exemple des espaces sur différents salons au sein du Pavillon France, immédiatement identifiable pour les visiteurs, comme Aircraft Interiors en Allemagne (avril 2025) ou EBACE (mai 2025).



Elle organise également régulièrement des missions B2B - French Aeronautics Days, French MRO Days, French Space Days - sur les marchés prioritaires et challengers. Par exemple, dans le cadre de la recherche de partenaires stratégiques en France de Babcock International, Business France a récemment effectué une sélection d'entreprises françaises désireuses de se rapprocher du groupe britannique, les a préparées à mettre en avant leur savoir-faire et leur a permis d'entrer dans des échanges poussés avec les représentants de Babcock.



Enfin, année Bourget oblige, elle va coordonner des rendez-vous d'affaires sur le plus grand salon aéronautique mondial.



Mondialisé par essence, le secteur aéronautique et spatial présente en effet des opportunités de croissance majeures. L'industrie aéronautique est portée par une très forte reprise du transport aérien et un besoin critique de décarbonation, qui continue d'entraîner une demande soutenue pour de nouveaux appareils et stimule la production et l'innovation. En parallèle, le manque d'appareils entraîne un accroissement des besoins de maintenance des compagnies aériennes - le secteur MRO devrait passer d'une valeur de près de 78 milliards de dollars en 2024 à près de 98 milliards de dollars en 2029. Enfin, l'industrie spatiale est devenue un enjeu géopolitique et économique primordial, ce qui devrait lui permettre de doubler sa valeur au cours de la prochaine décennie, en même temps que se développent de nouveaux modèles dans le cadre du New Space.



