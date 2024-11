Stéphane Cueille va prendre la direction de Safran Aircraft Engines

Stéphane Cueille va succéder à Jean-Paul Alary en tant que Président de Safran Aircraft Engines dans les premiers mois de 2025.



Le groupe Safran a précisé que l'actuel Président du motoriste français avait choisi de donner « une nouvelle orientation à sa carrière en dehors du Groupe ». Stéphane Cueille, qui occupe actuellement le poste de Président de Safran Electrical and Power, rejoindra Safran Aircraft Engines au 1er janvier 2025 et prendra ses nouvelles fonctions à l'issue de la période de préavis de Jean-Paul Alary.



Bruno Bellanger est quant à lui nommé Président de Safran Electrical & Power et rejoindra le Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er janvier 2025.



Stéphane Cueille a débuté chez Snecma en 1998 pour travailler sur les matériaux composites à matrice céramique. Il rejoint la Délégation générale pour l'armement (DGA) en 2001 où il occupe diverses responsabilités dans le domaine de la propulsion aéronautique et le secteur Missiles-Espace avant de revenir chez Snecma en 2008. Il est notamment Directeur Réparation de la division Moteurs militaires puis Directeur du Centre d'Excellence Industriel Aubes de turbine. En mai 2013, il est nommé Directeur général d'Aircelle Ltd, la filiale britannique d'Aircelle (Safran Nacelles) basée à Burnley. En janvier 2015, il devient Directeur du centre de Recherche et Technologie du Groupe et en 2016, Directeur Recherche, Technologie et Innovation de Safran et membre du Comité Exécutif du Groupe.



Stéphane Cueille avait été nommé Président de Safran Electrical and Power en 2021. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique (1991) et titulaire d'un DEA de Physique des solides et d'un Doctorat en Physique statistique.