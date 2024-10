Airbus enregistre des commandes pour 235 nouveaux appareils en septembre, dont un contrat massif non identifié

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les équipes de ventes de l'avionneur européen menées par Benoît de Saint-Exupéry ont planché en septembre. Les commandes d'avions commerciaux d'Airbus se sont encore envolées, avec pas moins de 235 nouveaux appareils en carnet.



Parmi ces commandes figurent les 70 A321neo destinés à la compagnie low-cost philippine Cebu Pacific (CEB), mais aussi les 80 monocouloirs de la famille A320neo du loueur chinois CDB leasing.



Mais la principale surprise provient d'une commande émanant d'un seul client non identifié et datée du 5 septembre pour 55 A321neo, 20 A320neo et pour 5 A350-1000 et 5 A350-900, un contrat massif évalué à plus de 6 milliards de dollars.



Certaines sources attribuent ce contrat à Air India qui a déjà commandé 250 appareils de l'avionneur européen l'année dernière (140 A320neo, 70 A321neo, 6 A350-900 et 34 A350-1000), la compagnie indienne disposant d'options et de droits d'achat supplémentaires pour poursuivre son ambitieux plan de croissance. Ratan Tata, fondateur du conglomérat Tata Group (maison mère d'Air India) et fervent défenseur du secteur de l'aviation en Inde, vient de décéder le 9 septembre à l'âge de 86 ans, ce qui pourrait expliquer la discrétion de la compagnie aérienne indienne sur ce sujet.



Airbus totalise désormais 667 commandes brutes depuis le début de l'année (au 30 septembre), dont 467 monocouloirs, 60 A330neo et 136 A350.



Des livraisons en très légère progression en septembre



Airbus a livré un total de 50 avions commerciaux au mois de mars, dont 41 appareils de la famille A320neo, 3 A350 (Delta Air Lines, Turkish Airlines et Japan Airlines) ainsi qu'un seul A330-900 (Delta). C'est 5 appareils de moins que durant le mois de septembre de l'année dernière, mais 3 de plus qu'au mois d'août.



L'avionneur européen reste, on le sait, particulièrement impacté par les difficultés de sa supply-chain. Pour les 9 premiers mois de l'année, Airbus a ainsi remis 497 appareils à 77 clients, contre 488 à la même période l'année dernière.



Il reste donc 273 avions à livrer avant la fin de l'année pour remplir son objectif révisé de 770 appareils, une performance évidemment encore réalisable, mais qui sera loin d'être aisée. Airbus avait en effet réussi à livrer 247 avions commerciaux durant le quatrième trimestre de l'année dernière.