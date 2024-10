Sabena technics en soutien des anciens avions ravitailleurs français rachetés par Metrea

Sabena technics annonce assurer le rôle d'intermédiaire entre Metrea et le ministère des Armées dans le cadre de l'acquisition des 14 avions ravitailleurs Boeing KC-/C-135 de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) annoncée en juillet dernier.



La société MRO française s'occupera par ailleurs de toutes les pièces de rechange et de l'outillage, mais va également fournir des services de maintenance à long terme sur ces appareils afin de garantir leur disponibilité, avec une maintenance « au plus haut niveau et dans les meilleures conditions pour les meilleurs services envers leurs clients ».



Sabena technics rappelle qu'il assure des services de soutien et de MCO auprès des forces armées françaises depuis plus de 15 ans.



L'opérateur américain Metrea avait signé un contrat pour acquérir les 14 quadriréacteurs en mai dernier. Les 11 premiers quadriréacteurs C135FR ont déjà rejoint sa flotte le 26 juin. Sabena technics précise que les trois derniers KC-135RG seront pour leur part transférés l'année prochaine.



Metrea alignait déjà 4 KC-135R rachetés à Singapour, des appareils volant sous contrat commercial avec l'US Naval Air Systems Command (NAVAIR) pour assurer des missions de ravitaillement pour l'US Navy, le Corps des Marines des États-Unis, l'US Air Force ainsi que pour des nations alliées. Metrea a ainsi réalisé ses premières missions de ravitaillement pour les forces armées américaines l'année dernière.