L'hélicoptère H175 d'Airbus entre en service en Australie

PHI Aviation a accueilli deux premiers hélicoptères Airbus H175 dans sa flotte australienne, des appareils qui viennent officiellement d'entrer en service. Les nouveaux hélicoptères de la catégorie « super-moyen » seront basés à Broome (Australie-Occidentale), d'autres exemplaires devant les rejoindre dans les prochains mois.



« Nous sommes heureux de soutenir notre client de longue date PHI Aviation avec la livraison des hélicoptères H175 pour leur flotte actuelle en Australie. La haute performance des H175 dans les conditions exigeantes de l'ouest de l'Australie est un excellent ajout pour la flotte de PHI Aviation, en particulier avec leur focus sur les opérations de recherche et de sauvetage et les transferts maritimes », a déclaré Christian Venzal, le directeur général d'Airbus Helicopters en Australie et en Nouvelle-Zélande.



La flotte du groupe américain comprend de nombreux hélicoptères des familles H125, H135, H145, H160 et H175, le H175 étant le dernier type ajouté. Airbus Helicopters avait d'ailleurs signé un accord-cadre avec PHI Group l'année dernière avec des engagements portant sur 20 nouveaux hélicoptères H175 et 8 H160 pour desservir le marché de l'énergie dans le monde entier.



Pour rappel, plus de 65 H175 ont été livrés depuis son introduction en 2014, totalisant plus de 240 000 heures de vol.