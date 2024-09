Air France et Madagascar Airlines commencent à se rapprocher

Madagascar Airlines est désormais moins seule. La compagnie malgache a signé un accord avec interligne avec Air France le 19 septembre, première étape d'une collaboration qui pourrait se renforcer dans les prochains mois. Les deux partenaires comptent ainsi améliorer la connectivité entre la France et Madagascar.



L'accord va permettre de combiner sur un seul billet les vols assurés par Air France entre Paris et Antananarivo et ceux assurés par Madagascar Airlines entre Antananarivo et les destinations intérieures malgaches (dont Nosy Be, Fort Dauphin, Majunga ou Tamatave). Il prendra effet le 1er octobre. Les programmes de vol seront coordonnés pour faciliter les correspondances.



Air France et Madagascar Airlines travaillent également à pousser plus loin leur collaboration en évaluant un accord de partage de code qui permettrait à la compagnie malgache d'apposer son code sur les vols d'Air France entre Paris et Antananarivo et d'offrir des opportunités de correspondance sur le réseau d'Air France. A noter que Madagascar propose déjà des vols entre la capitale malgache et Paris (Orly) grâce à un accord avec Corsair.



Pour Madagascar Airlines, cet accord « marque une étape majeure dans l'exécution du Plan Phénix 2030 lancé par la direction générale de l'entreprise début 2024 », comme l'explique son directeur général Thierry de Bailleul. « Jamais la desserte des villes intérieures de Madagascar n'aura offert une telle qualité de correspondances avec des vols long-courriers. »