La grève commence chez Boeing

L'accord historique célébré par Boeing au début de la semaine ne l'était pas tant que ça. Les 33 000 employés de l'avionneur américain représentés par le syndicat IAM, district 751 et W24, ont voté à 94,6 % contre les dispositions de la nouvelle convention collective, jugées insuffisantes, négociées par la direction et les représentants du syndicat, et à 96 % en faveur de la grève. Celle-ci a débuté à minuit le 13 septembre.



L'accord préliminaire prévoyait une augmentation de 25 % des salaires sur les prochaines années, de meilleures conditions de retraite, une meilleure couverture médicale et des dispositions pour mieux équilibrer le rapport travail/vie personnelle. Boeing promettait également de baser la production du prochain appareil de nouvelle génération dans l'état de Washington pour pérenniser les emplois locaux. Mais les propositions n'ont pas été à la hauteur de l'inquiétude des membres du syndicat.



« Le message est clair...