Embraer veut renforcer sa chaîne d'approvisionnement en Inde

Quand le transport aérien indien fait partie des plus belles promesses de croissance du secteur dans les prochaines années, l'industrie indienne a quant à elle déjà fait ses preuves auprès de plusieurs avionneurs et équipementiers. C'est Embraer qui s'apprête désormais à succomber à ses sirènes. L'avionneur brésilien vient de conclure une tournée dans le pays, ayant pour but de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en la développant sur place.



Embraer a ainsi identifié plusieurs fournisseurs potentiels dans tous les secteurs, aviation commerciale, d'affaires et défense. Ils concernent également divers domaines de la production : aérostructures, usinage, tôlerie, forgeage, composites, harnais électriques, développement informatique (logiciel et matériel).



« Les capacités d'ingénierie en aérospatiale sont clairement présentes et disponibles dans le pays », indique l'avionneur. « L'Inde a une industrie aéronautique et de défense robuste, et nous identifions un grand potentiel pour que des industriels et systémiers deviennent des fournisseurs...