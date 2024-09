MRO : Airbus signe un accord stratégique avec Egyptair M&E

Airbus et Egyptair Maintenance & Engineering (Egyptair M&E) ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à renforcer la position de la division MRO de la compagnie porte-drapeau égyptienne en Afrique et au Moyen-Orient. L'accord a été révélé à l'occasion du salon Egypt International Airshow qui s'est tenu sur l'aéroport international d'El Alamein la semaine dernière.



L'accord permettra à Egyptair M&E d'élargir sa gamme de services pour les flottes Airbus, notamment au niveau de la maintenance programmée et non programmée, la réparation d'équipements et le support technique.



La compagnie Egyptair est pour sa part un opérateur des avions Airbus depuis 1980 (avec la livraison de deux premiers A300). Elle aligne aujourd'hui une dizaine d'A330 et une quinzaine d'Airbus de la famille A320neo, sans oublier sa filiale Air Cairo (28 monocouloirs Airbus).



La compagnie nationale égyptienne a également commandé 10 A350-900 lors de la dernière édition du Dubai Airshow en novembre, des appareils livrables entre 2025 et 2027. Egyptair prévoit par ailleurs de commander de nouveaux avions commerciaux pour rajeunir sa flotte de gros-porteurs à partir de 2028.