Le moyen-courrier C919 de COMAC est entré dans les flottes d'Air China et China Southern

Coup double pour la COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). L'avionneur chinois a simultanément livré les premiers exemplaires de son moyen-courrier C919 destinés aux compagnies Air China et China Southern Airlines le 29 août.



Les deux appareils ont immédiatement quitté la plateforme de Shanghaï Pudong pour rejoindre leurs bases respectives de Pékin et Canton. Il s'agit des huitième et neuvième exemplaires du C919 livrés par COMAC, après les 7 appareils déjà en service au sein de la compagnie de lancement China Eastern.



Pour rappel, Air China et China Southern Airlines avaient toutes deux commandé une centaine de C919 au mois d'avril, des appareils livrables entre 2024 et 2031. China Eastern avait quant à elle décidé de commander 100 C919 supplémentaires il y a un an, juste après la réception de son cinquième exemplaire.



À noter que le premier C919 d'Air China est configuré avec une cabine un peu moins dense que ceux de China Eastern et China Southern, avec seulement 158 sièges (dont 8 en classe affaires) contre 164 sièges pour les deux autres compagnies (avec 8 sièges affaires également). L'exemplaire d'Air China est par ailleurs qualifié d'appareil « à rayon d'action étendu » par COMAC.



L'avionneur chinois a par ailleurs indiqué que les 7 exemplaires de China Eastern avaient quant à eux réalisé plus de 3 700 vols commerciaux et 10 000 heures de vol au total sans rencontrer aucun problème, opérant sur cinq lignes aériennes. Un C919 a d'ailleurs accueilli son 500 000e passager sur le type le 1er septembre.