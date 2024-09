Des résultats toujours plus encourageants pour la compagnie TAP Air Portugal

Le processus de restructuration de la compagnie aérienne portugaise porte désormais ses fruits. TAP Air Portugal annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires lié à l'exploitation de 1,969 milliard d'euros pour le premier semestre, en hausse de 3,3 % par rapport à la même période en 2023.



La compagnie porte-drapeau portugaise a notamment réalisé une bonne performance du deuxième trimestre, avec des recettes d'exploitation dépassant les 1100 millions d'euros, en hausse de 3,4 % par rapport au 2e trimestre 2023, et représentant 133 % des recettes d'exploitation du 2e trimestre 2019, avant la pandémie.



Le résultat net positif du deuxième trimestre 2024 permet à la compagnie aérienne de clôturer les six premiers mois de l'année avec un bénéfice de 0,4 million d'euros.



Mieux, son désendettement se poursuit, avec un ratio dette financière/EBITDA qui se réduit à 2,1x, contre 2,6x au 31 décembre 2023 et 5,2x...