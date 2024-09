Business France prépare déjà la présence des sociétés françaises au prochain salon Aicraft Interiors

Lors de l'édition 2024, une quarantaine de sociétés ont pu profiter des services de l'agence pour réussir leur salon Aircraft Interiors. En s'adressant à elle, ces sociétés se libèrent de tout l'aspect logistique de leur participation et sont regroupées sur plusieurs stands qui forment le pavillon France, facilement identifiable, bien situé et suffisamment imposant pour être remarqué au milieu des autres. Business France dispose de deux emplacements au coeur du salon, l'un dans le hall principal (B6) avec une trentaine d'exposants, et l'autre dans le hall spécialisé dans les systèmes de divertissement et de connectivité en vol (IFEC, hall B3), avec une dizaine d'exposants.



L'agence nationale s'engage à favoriser l'activité des entreprises qu'elle accompagne. Business France dispose de bureaux à l'étranger qui « invitent des acheteurs potentiels du pays d'implantation à venir rencontrer les entreprises françaises sur le pavillon », explique Isabelle Duval, en charge du pavillon France sur le salon allemand.



« Nous réalisons un catalogue en ligne de promotion de la délégation française, dans lequel chaque entreprise dispose d'une page de présentation, généralement utilisée pour présenter les produits qui seront mis en avant sur le salon. Ce catalogue sert de base de prospection pour nos bureaux, pour inviter les donneurs d'ordres étrangers à consulter le profil de ces entreprises et organiser des rencontres », détaille-t-elle. « Elles peuvent adopter différents formats, souvent celui de pitch dans lesquels les donneurs d'ordres présentent leur stratégie et leurs besoins puis les exposants français expliquent comment ils peuvent y répondre. Cela peut être suivi d'un temps d'échange. Nous organisons généralement un cocktail networking sur le pavillon France sur l'heure du déjeuner, où tous les donneurs d'ordre étrangers sont invités. »



Aircraft Interiors se déroulant à Hambourg, le bureau allemand est évidemment très impliqué, mais ceux du Royaume-Uni, d'Amérique du Nord et, l'année dernière, des Pays-Bas aussi.



Le bureau en Allemagne de Business France est également en contact avec l'organisation professionnelle Hanse Aerospace, qui organise chaque année avec Airbus, Lufthansa Technik et l'aéroport de Hambourg une grande soirée de networking. Il y négocie des entrées pour les exposants français. En 2025, il devrait également mettre en place une « hotline » pour les entreprises françaises qui exposent pour la première fois, avec un entretien de préparation pour répondre à leurs questions sur le salon, sur le marché allemand et activer certains contacts.



Avant cela, tout un travail de communication est mené sur plusieurs mois par le bureau du Royaume-Uni - pour être sûr d'atteindre la presse anglophone. Il constitue un dossier de presse mettant en avant les innovations et les dernières nouveautés des exposants du pavillon France, qui est diffusé auprès de de la presse spécialisée et invite les journalistes à une visite accompagnée du pavillon. Sur l'édition 2024, Business France a également pu négocier un temps de parole pour trois entreprises du secteur IFEC lors des sessions du CabinSpace Live, augmentant encore leur visibilité.



« Les exposants habituels sont satisfaits : le salon leur permet de revoir leurs clients et d'en trouver de nouveaux. Nous avions également quelques entreprises qui participaient au salon pour la première fois sur l'édition 2024 ; celles-ci étaient vraiment très satisfaites car elles ont eu beaucoup de visites. Si elles s'étaient déplacées seules, cela leur aurait coûté beaucoup plus cher, elles auraient été plus petites, moins visibles. Le pavillon France de Business France leur a vraiment apporté une visibilité beaucoup plus importante. »



Si le salon Aircraft Interiors risque cette année de souffrir un petit peu de la concurrence du salon du Bourget en juin, Business France sait qu'il aura du succès et qu'il reste indispensable pour nombre d'acteurs français. « Ce salon est très dynamique. Il y a des enjeux importants dans l'aménagement intérieur. L'objectif du secteur aéronautique d'arriver à la neutralité carbone en 2050 passe par les nouveaux carburants mais également l'allègement des avions. Pour cela, il faut des fauteuils et des équipements plus légers. C'est un secteur qui a toute son importance », affirme Isabelle Duval.



Par ailleurs, le secteur est porté par deux phénomènes simultanés. D'une part, la demande pour des appareils de nouvelle génération est très forte, les compagnies aériennes mondiales cherchant à la fois à augmenter leurs capacités pour répondre à l'augmentation du nombre de passagers et à moderniser leur flotte pour la rendre plus efficace économiquement. Le besoin de différenciation et d'optimisation des cabines (dans les modèles low-cost notamment) accentue encore les besoins et tout cela entraîne des commandes pour des aménagements en première monte. En parallèle, les difficultés de la chaîne d'approvisionnement à remonter aussi rapidement en cadence que le voudraient les avionneurs et les compagnies entraîne une prolongation de la durée de service des appareils et leur nécessaire réaménagement. Ainsi, le marché de l'aménagement intérieur devrait dépasser les 40 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,87 %.



« Le segment IFEC est également amené à se développer », estime Isabelle Duval. Business France indique que ce segment connaît le taux de croissance le plus important entre 2018 et 2025, avec une moyenne de 10,3 % par an, ce qui représentera un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars. Les récentes décisions de Turkish Airlines ou de Delta Air Lines de rendre la connexion gratuite en vol témoignent de l'importance du service. Actuellement 7 500 appareils sont équipés du Wifi ; ils devraient être 21 000 en 2026.





