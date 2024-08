IndiGo dévoile sa nouvelle classe affaires domestique

La compagnie low-cost indienne IndiGo a dévoilé les détails de sa nouvelle classe affaires, un produit qui viendra à bord de ses nouveaux Airbus A321neo et qui sera disponible sur les liaisons les plus fréquentées de son réseau, en commençant par la ligne Delhi-Bombay à partir de la mi-novembre.



Le transporteur indien ne disposait pas de classe affaires jusqu'à présent, restant fidèle au modèle low-cost depuis son lancement en 2006. Mais les choses ont rapidement évolué depuis quelques mois, IndiGo souhaitant profiter du fort développement de la classe moyenne du pays pour enrichir son modèle économique, et mieux répondre aux nouvelles ambitions d'Air India sur ce marché.



La compagnie prévoit de rendre disponible son nouveau produit sur une douzaine de lignes intérieures d'ici la fin de 2025, soit douze mois seulement après son introduction.



Baptisé « IndiGo Stretch », la nouvelle classe affaires d'IndiGo sera...