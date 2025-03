Les E190 de Finnair se mettent au vert avant de revêtir leurs nouveaux atours. La compagnie finlandaise a en effet choisi de confier le chantier de modification des cabines de ses douze avions régionaux à Exeter Aerospace, qui le mène à bien dans ses installations entre la mer et la campagne anglaise, dans un ancien hangar de Flybe repris par la société MRO il y a cinq ans, où les odeurs de kérosène le disputent à celles d’iode et de champs. Le Journal de l’Aviation a eu l’opportunité de visiter le chantier du quatrième appareil, OH-LKO.

Après avoir renouvelé les cabines de sa flotte long-courrier, Finnair a décidé de poursuivre ses investissements dans son produit pour harmoniser l’expérience passager sur tous les segments de vol. Depuis cet automne, c’est sa flotte d’E190 qui profite de son attention et reçoit progressivement une nouvelle cabine, qui reprend les harmonies gris clair et bleu foncé choisies pour représenter la compagnie et faire écho aux nouveaux intérieurs des gros-porteurs. Six appareils auront été réaménagés d’ici le mois de mai et l’entrée dans le pic de la saison été, durant lequel le programme sera mis en suspens pour préserver les capacités avant de reprendre lors de la prochaine saison hiver, pour s’achever au printemps 2026. Les appareils sont retirés un par un du service pour modification afin que les opérations restent gérables.

Comme souvent, Finnair a essayé de profiter de visites programmées de maintenance en base pour mener à bien ces modifications. Ainsi, deux appareils ont en effet déjà été entièrement rétrofittés au cours des derniers mois, tandis qu’un troisième l’a été partiellement et verra son réaménagement achevé durant l’hiver prochain. Celui-ci n’avait pas de grande visite imminente de maintenance mais son produit était dépassé et la compagnie souhaitait le moderniser au plus vite en changeant déjà ses sièges et ses rideaux – deux appareils étaient en effet encore équipés des fauteuils bleus datant de la précédente génération de cabine.

Le chantier de modification ne porte pas en effet uniquement sur les fauteuils, même s’ils sont la partie la plus visible. Finnair change également les moquettes et l’éclairage, pour adopter un système LED – fourni par Cobalt Aerospace – et permettre le « mood lighting » (adaptation de la colorimétrie de la lumière en fonction des phases de vol et du moment de la journée). Les compartiments bagages, les toilettes et les cuisines sont conservées, avec simplement quelques retouches sur les panneaux.

En ce qui concerne les fauteuils, Finnair a opté pour les modèles R1 et R2 de Recaro. Les fauteuils R2 sont installés sur les rangées 1 à 9, tandis que les R1 composent le reste de la cabine à partir de la rangée 10. Le fauteuil R2 présente un rembourrage additionnel pour plus de confort et comprend un mécanisme d’inclinaison. Sa tablette est également dotée d’un système pour maintenir les appareils mobiles personnels des voyageurs. Le fauteuil R1 a un dossier fixe mais doté d’une légère inclinaison pour plus de confort.

Finnair a choisi de conserver la même capacité en cabine, à 100 places. Eeva Mattila, ingénieure chez Finnair Technical Services et responsable du programme de modification des E190, explique que cela permet d’éviter d’ajouter de la complexité au chantier. Une modification de la disposition des fauteuils aurait entraîné la nécessité de modifier les systèmes de distribution des masques à oxygène, d’éclairage individuel et de ventilation, et un nouveau processus de certification plus lourd. C’est également l’une des raisons pour lesquelles la compagnie a exclu de doter ses fauteuils de prises de recharge.

L’autre raison tient en la volonté d’alléger au maximum les appareils. Les nouveaux fauteuils ont ainsi un poids inférieur de plus d’un kilo par rapport aux précédents. Le cuir synthétique de Gen Phoenix choisi pour leur revêtement a une qualité équivalente au cuir véritable tout en étant plus léger. De même, la nouvelle moquette utilise des matériaux qui permettent d’alléger chaque appareil de 20 kg par rapport à la configuration précédente. Ainsi, Finnair parvient à réduire la masse de ses E190 de 150 kg environ.

Eeva Mattila ajoute que Finnair s’attache à trouver une utilité à ses anciens fauteuils. Ainsi, un lot (les cent fauteuils d’un appareil) été revendu à une autre compagnie aérienne. Elle récupère également des pièces détachées qui pourront être réutilisées sur les fauteuils toujours en service.

Les Embraer 190 de Finnair sont exploités par Norra sur les vols européens et peuvent notamment assurer les vols entre Helsinki et Paris, ainsi que Nice. Le réaménagement permettra d’étendre leur durée de service de quelques années encore, alors que cette flotte est âgée de près de dix-sept ans en moyenne.