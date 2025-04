C’est l’une des journées marquantes du Rallye aérien étudiant (RAE). Le mercredi de la semaine du rallye, le 2 avril cette année, les organisateurs, pilotes et soutiens du RAE consacrent leur journée à des enfants atteints du trouble du spectre de l’autisme, pour leur faire vivre une journée hors du commun et leur faire découvrir les joies du vol et de l’aviation. Cette année, comme tous les ans depuis 2022, l’association « Les Ailes de Yoan » soutient l’événement, qui fait totalement écho à sa propre vocation.

« Les Ailes de Yoan » est une organisation à but non lucratif créée en 2021 pour honorer la mémoire du jeune pilote Yoan Giry, passionné d’aviation et très attaché à transmettre sa passion. Toutes les actions de cette association sont empreintes de ces valeurs de partage, de transmission, d’ouverture, de diversité et d’inclusion, qu’il souhaitait lui-même porter.

A la disparition de Yoan, sa famille et ses amis ont trouvé la force d’avancer en s’engageant dans l’édition 2022 du Raid Latécoère, auquel il avait rêvé de participer. Ses amis, pilotes chez Air France comme lui, ont parcouru la ligne entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal en avions d’aéroclubs, s’arrêtant dans une quinzaine d’étapes, où les membres de la jeune association ont réalisé des actions solidaires auprès des enfants d’écoles et orphelinats. Patrimoine et solidarité.

Depuis, « Les Ailes de Yoan » multiplie les actions. Fidèles au Raid Latécoère qu’ils soutiennent chaque année, ses bénévoles financent et participent plusieurs fois par an à des journées Ailes du sourire avec Aviation Sans Frontières Occitanie, qui proposent des vols de découvertes à des enfants. « C’est très important pour nous : c’était le vœu de Yoan d’être pilote d’Aviation sans frontières bénévole pour les enfants atteints d’un handicap, parce qu’il les avait vu opérer dans son aéroclub », explique Thierry Giry, président des « Ailes de Yoan ».

Le soutien à la journée Graines de Pilotes, avec sa dimension solidaire, humaine et orientée vers les enfants en difficulté, était donc également une évidence. L’association soutient son organisation et fournit un diplôme aux enfants qui ont la chance d’y participer.

« Notre mission est de donner du sens à notre nouvelle existence en apportant du soutien à des enfants ayant un handicap et des jeunes passionnés d’aviation. Cette mission est le moteur de nos actions, parce que nous croyons que ‘l’aérien relie les hommes’, comme le disait Pierre-Georges Latécoère et enfin parce que tout ce qu’il y a de beau et de noble dans cette aventure nous rappelle Yoan, notre petit prince. Nous sommes tellement fiers et heureux de faire perdurer les valeurs qu’il portait et que nous portons à notre tour », confient Corinne et Thierry Giry.

Par la suite, sur les conseils d’une autre passionnée, « Les Ailes de Yoan » tiendra un stand à l’emblématique meeting de Saint-Yan, le 26 avril, là encore dans le but de promouvoir l’aviation. Cette mission de transmission s’affiche également dans l’implication de l’association auprès de collèges et lycées de Toulouse pour la préparation au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique). En partenariat avec Aviation sans Frontières et grâce à un programme de mécénat d’Airbus, Thierry Giry donne régulièrement des cours sur les principes de vol, la navigation, l’histoire de l’aviation, la vie d’un pilote, etc.

Mais « Les Ailes de Yoan » va encore au-delà. Yoan ayant été emporté par un AVC, ses proches ont également à cœur de soutenir la recherche sur les tumeurs cérébrales et les organisations de soutien aux aphasiques.

L’association est également engagée dans un projet à plus long terme de court-métrage, pour lequel elle recherche sponsors et réalisateur. « Il racontera l’amour pour notre fils jeune pilote passionné, pilote en aéroclub depuis l’âge de 16 ans et pour qui rien n’était impossible pour atteindre ses rêves de devenir pilote de ligne et bénévole pour Aviation Sans Frontières », mais montrera aussi le parcours et la résilience de ses parents, qui ont pu se relever en rendant réelles ses aspirations. Les belles rencontres, les actions incontournables, les projets inattendus – comme le prix des Ailes de Yoan accordé à une artiste de reliure d’art pour une édition de Vol de nuit d’Antoine de Saint-Exupéry -, autant de briques pour reconstruire sa vie, « se maintenir debout et donner à d’autres l’espoir d’un avenir possible plus apaisé mais toujours en quête de sens ».

Pour soutenir « Les Ailes de Yoan » ou proposer un partenariat, rendez-vous sur le site Internet ou la page HelloAsso.