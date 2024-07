Farnborough 2024 : Macquarie AirFinance acquiert 20 Boeing 737 MAX

Dans le cadre du salon de Farnborough, Boeing a annoncé que Macquarie AirFinance avait acquis une vingtaine de 737-8. Il s'agit de la première commande passée directement auprès de l'avionneur par le lessor.



Macquarie AirFinance possède toutefois déjà un carnet de commandes auprès de Boeing, déjà constitué d'une vingtaine de 737-8, que la société de leasing irlandaise a hérité d'ALAFCO lors de son acquisition.



Avec ces nouveaux appareils, elle compte moderniser son portefeuille pour répondre à la demande de ses clients pour des appareils de dernière génération et accompagner le renouvellement de leurs flottes. Elle a déjà des engagements auprès d'Airbus et Boeing pour 86 appareils.



Son portefeuille compte quant à lui 236 appareils (A220, A320, A330, 737NG et 777).