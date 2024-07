Farnborough 2024 : L'avion de combat GCAP dévoile son nouveau profil

Le successeur des anciens programmes d'avions de combat de 6e génération Tempest et F-X montre son nouveau profil à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough. Les trois pays participant au Global Combat Air Program (GCAP) viennent de dévoiler le nouveau profil de l'appareil, alors que BAE Systems, Leonardo et Mitsubishi Heavy Industries exposent pour la première fois ensemble au salon londonien.



Les images du chasseur de « sixième génération » montrent désormais un appareil disposant d'une envergure plus importante, une évolution liée à « une amélioration de l'aérodynamisme » du futur avion.



« Au cours des 18 mois qui ont suivi le lancement du Global Combat Air Program, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires industriels en Italie et au Japon dans le cadre de l'accord de collaboration, ainsi qu'avec les trois gouvernements, pour comprendre et aligner les exigences du projet d'avion de combat de nouvelle génération. Le nouveau modèle, dévoilé au salon aéronautique international de Farnborough, montre des progrès notables dans le design et la conception de ce futur avion de combat. Nous continuerons à tester et à faire évoluer la conception à mesure que nous nous rapprochons de la prochaine phase du programme » a annoncé Herman Claesen, le directeur général de la branche Future Combat Air Systems de BAE Systems.



Les programmes Tempest britannique et F-X japonais avaient fusionné fin 2022 pour devenir le GCAP, une dénomination marquant le caractère plus mondialisé du futur chasseur commun qui devrait voir le jour en 2035 et remplacer les premiers Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF) et de l'Aeronautica Militare, mais aussi les Mitsubishi F-2 de la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF). L'Italie avait pour sa part rejoint le programme Tempest en 2019, amenant dans la barque les industriels italiens Leonardo, Elettronica, Avio Aero et MBDA Italy.



En quelques mois, le GCAP est ainsi devenu un programme tout aussi ambitieux que le SCAF (Système de Combat Aérien Futur) en Europe (France, Allemagne et Espagne), tant par les moyens qui sont déployés que par le marché du remplacement visé, sans parler à terme des possibilités de ventes à l'export. Rien qu'au Royaume-Uni, le programme GCAP occupe déjà plus de 3 500 personnes et environ 600 fournisseurs.