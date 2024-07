Cebu Pacific compte commander jusqu'à 152 Airbus A321neo

Cebu Pacific a fait son choix. La compagnie des Philippines a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Airbus portant sur l'acquisition de 102 A321neo, auxquels s'ajouteraient 50 appareils en option. Elle souligne que la valeur (au catalogue) de la future commande atteint 24 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante de l'histoire de l'aviation aux Philippines. La finalisation de l'accord est attendue pour le troisième trimestre.



Cebu Pacific a déjà choisi ses moteurs pour les appareils et reste fidèle à Pratt & Whitney : ils seront donc équipés de GTF.



Le directeur général de Cebu Pacific, Michael Szucs, précise que l'accord est flexible et que les A321neo pourront être convertis en A320neo si la compagnie estime que ce module est mieux adapté à ses besoins, en fonction des conditions de marché.



Cebu Pacific avait indiqué dès la fin de l'année dernière qu'elle comptait passer une commande de cette envergure mais elle avait décidé de mettre les deux grands avionneurs en concurrence. Airbus partait toutefois avec un avantage certain, la flotte actuelle de la compagnie - déjà relativement jeune - étant intégralement composée de ses appareils (dix-neuf A320, vingt 320neo, sept A321, quinze A321neo et huit A330-900, en plus de dix-huit ATR). Elle soulignait que la croissance du trafic aérien en Asie du sud-est allait porter le marché philippin et nécessiter le quadruplement de la taille des flottes des transporteurs du pays pour répondre à la demande.