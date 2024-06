Safran veut se renforcer dans l'intelligence artificielle avec l'acquisition de Preligens

Safran a annoncé le 24 juin qu'il était entré en discussions exclusives pour acquérir la totalité du capital de Preligens, société spécialisée dans de l'intelligence artificielle pour les secteurs de l'aérospatial et de la défense. Soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux procédures de consultation des représentants du personnel, la transaction a une valeur de 220 millions d'euros et pourrait être finalisée dès le troisième trimestre.



Fondée en 2016 par Arnaud Guérin et Renaud Allioux, Preligens est une société française qui a développé des solutions - algorithmes et logiciels complexes - basées sur l'intelligence artificielle pour automatiser l'analyse des milliards données multi-sources envoyées par les capteurs utilisés dans le domaine du renseignement. Ces solutions permettent ainsi aux analystes de se concentrer sur les objets présentant un intérêt militaire et les événements inhabituels nécessitant leur expertise. Cette technologie fournit une meilleure évaluation de la situation et accélère la prise de décision.



Comptant les principales agences de renseignement au sein de l'OTAN et des pays alliés au nombre de ses clients, Preligens a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros en 2023, a des bureaux à Paris, Rennes et Washington, compte 220 salariés, dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement.



Pour Safran, l'intégration de Preligens permettrait de diversifier ses activités en intégrant des capacités IA avancées et d'accélérer sa propre transformation digitale. Le groupe compte également appuyer le développement de Preligens aux Etats-Unis.



« Nous sommes enthousiastes à la perspective de renforcer nos activités aux Etats-Unis, de définir ensemble des applications innovantes basées sur l'IA et d'être à la pointe des technologies IA pour l'Industrie 4.0. Cette acquisition ouvrirait un nouveau chapitre dans la success-story de Preligens, avec, pour nos salariés, plus d'opportunités d'apprentissage, de croissance et d'excellence », a commenté Jean-Yves Courtois, le président de Preligens.